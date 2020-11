[아시아경제 김철현 기자] 캐나다 현지 홈쇼핑 방송에서 바디프랜드 안마의자가 완판됐다. 바디프랜드(대표 박상현)는 캐나다 얼티비(ALL TV) 채널 뉴스 및 공동구매 프로모션에 올 상반기 바디프랜드 안마의자가 소개됐고 최근 해당 채널에서 홈쇼핑 방송을 진행해 초기 수출 물량을 모두 판매했다고 9일 밝혔다.

바디프랜드에 따르면 캐나다 홈쇼핑 판매 모델은 고가 제품부터 품절되기 시작했다. 바디프랜드 관계자는 "캐나다 홈쇼핑으로 판매된 모델은 파라오2 COOL, 팬텀2 COOL 등 대부분이 고사양의 모델로 9000~1만 캐나다달러의 고가 제품이었음에도 예상보다 빠르게 완판됐다"고 설명했다.

바디프랜드는 얼티비 토론토 방송국 내에 안마의자 체험공간을 마련하고, 9월 밴쿠버 내 대형 쇼핑몰인 코퀴틀람 센터몰에 오픈한 매장 등을 통해 현지에서의 높은 호응을 확산시키겠다는 계획이다.

