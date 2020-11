신한생명, 간병비 지급하는 '간편한찐치매보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 유병력자나 고령자도 간편심사로 가입할 수 있는 '진심을품은간편한찐치매보험'을 출시했다고 9일 밝혔다.

주계약 가입금액 1000만원 기준으로 치매보장개시일 이후 중증치매 진단시 매월 100만원씩 간병비를 평생 지급하고, 경증이상치매 진단시 일시금 500만원을 지급한다. 생존여부에 상관없이 간병비를 주는 보증지급기간을 1,3,5년으로 다양화했다.

또 대상포진과 통풍에 대한 진단금과 파킨슨병, 루게릭병 등 신경퇴행성 질환에 대한 진단금, 중증치매 일시금 추가 보장과 사망시 장례비 준비도 특약으로 선택 가능하다.

올페이급여금 기능도 탑재했다. 올페이급여금은 중증치매 진단시 이미 납입한 보험료와 이후 납입할 보험료를 더해 진단금으로 보장받을 수 있다.

70세까지 가입가능하고 보장기간도 최대 100세까지 선택할 수 있다.

신한생명 관계자는 "치매간병비 보장을 강화하고 중증치매 진단시 페이백 기능을 탑재한 업그레이드된 치매보험"이라며 "노인 부양 등 사회적 니즈를 반영한 상품 출시를 통해 따뜻한 보험을 실천해 나가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr