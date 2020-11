서울시 '4.19 도시재생 비즈니스 사례와 전략' 세미나 개최

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 오는 11일 ‘지속가능한 4.19 도시재생을 위한 커뮤니티 비즈니스 사례와 전략’ 세미나를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 협동조합과 마을기업의 커뮤니티 비즈니스 사례와 전략을 주제로 4.19사거리 일대 도시재생활성화 지역에서 개최되는 세미나다. 서울시와 강북구가 공동주최하고, 4.19 도시재생현장지원센터와 한국도시설계학회, 도시정책학회, 도시재생학회가 공동 주관한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 방지하기 위한 사회적 거리두기 참여의 일환으로 비대면 온라인 행사로 진행된다. 유튜브에 ‘4.19도시재생TV’를 검색하거나 사이트 주소를 검색창에 입력하면 된다.

이번에 진행되는 세미나는 4.19 도시재생사업 주체인 마을기업이 지역 자원으로 수익을 창출하고, 수익 일부를 지역에 재투자하여 활력을 도모하는 선순환 공동체 구축 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

1부 주제 발표에서는 장상기 로컬관광콘텐츠그룹 미지로 대표가 ‘로컬 콘텐츠를 활용한 주민주도 커뮤니티 비즈니스 사례와 육성전략’을, 박민강 서울형 도시재생CRC 대표가 ‘주민과 함께하는 문화도시재생 커뮤니티’를, 박태원 광운대 도시계획 부동산학과 교수 겸 4.19도시재생지원센터장이 ‘4.19도시재생 커뮤니티 비즈니스 추진현황과 발전방안’을 주제로 발표할 예정이다.

2부 토론에서는 양승우 서울시립대 교수가 좌장을 맡고, 백성준 한성대 교수, 이기호 한신대 교수, 임현진 영등포·경인로 일대 도시재생지원센터장 등 전문가들이 토론에 참여한다. 또한 4.19도시재생사업을 통해 도시재생 마을기업에 참여하고 있는 신한규 협동조합 우이동문화콘소트 대표, 이영준 우리우이 협동조합 준비모임 대표가 지역 마을기업 대표로 커뮤니티 비즈니스 전략에 대한 토론에 참여할 예정이다.

서노원 서울시 지역발전본부장은 “세미나는 주민이 주체가 되는 마을기업 육성과 지역 상생의 중요성을 인식하고, 지역 가치를 공유하는 소중한 기회”라며 “앞으로도 4.19사거리 일대가 주민들의 참여로 지역공동체가 활성화될 수 있도록 동북권 역사·문화예술·여가 중심지로 경쟁력을 확보할 수 있는 마을기업 주체들을 적극 발굴할 계획”이라고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr