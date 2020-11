한국타이어, ‘라우펜’ 신상품 ‘지 핏 4S’ 유럽 시장 출시

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 글로벌 전략 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’의 신상품 ‘지 핏 4S(G FIT 4S)’를 유럽 시장에 출시한다고 9일 밝혔다.

이번에 새로 출시하는 ‘지 핏 4S’는 한여름 빗길부터 겨울철 눈길까지 4계절 내내 최적의 주행성능을 제공하는 것이 특징이다. 특히, 유럽 겨울용 타이어 필수 인증마크 ’3PMSF’를 획득하여 눈길에서도 안정적인 운행을 가능하게 해준다.

먼저 최신 기술의 실리카 컴파운드 적용으로 접지력을 강화했다. 이와 함께 트레드 중앙부 넓은 그루브를 통해 배수성능을 향상시키고, 지그재그로 교차하는 형태의 V자형 패턴을 채용해 젖은 노면 및 눈길에서 핸들링 성능을 높였다.

라우펜은 합리적 소비를 지향하는 전세계 스마트 컨슈머들의 다양한 소비 성향과 라이프스타일을 만족시키기 위한 한국타이어의 전략 브랜드로, 우수한 품질 경쟁력과 성능을 유지하면서도 합리적인 가격을 갖춘 것이 특징이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr