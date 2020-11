CJ 오쇼핑 '셀렉샵 에디션', 일상 속 공감 사연 신청 이벤트

'마이 데이' 브랜드 캠페인

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM 오쇼핑부문의 자체 패션 브랜드 ‘셀렙샵 에디션’이 올 겨울 시즌을 맞아 ‘마이 데이’ 브랜드 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘당신의 소중한 일상을 응원합니다’라는 슬로건 아래 진행되는 것으로 여성들에게 일상의 소중한 순간을 발견하고 그 순간을 위한 스타일 완성의 기회를 제공하고자 기획했다.

CJ ENM 오쇼핑부문은 접수된 사연의 공감대 등을 기준으로 심사해 최종 1명을 선발한다. 선발된 1인은 셀렙샵 에디션 제품으로 스타일링을 받고 퍼스트룩 매거진과 소중한 일상을 담긴 나만의 메이킹 필름을 촬영할 수 있는 혜택이 주어진다. 또한 착용한 셀렙샵 에디션의 모든 상품은 참가자에게 증정된다.

참가신청은 오는 9일부터 15일까지 CJ몰 내 별도 이벤트 응모 페이지에 일상 속에서 소중했던 순간들을 꼽아 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 10명에게는 셀렙샵 에디션 비젠티노 숄을 증정한다.

CJ ENM 오쇼핑부문 브랜드 마케팅팀 관계자는 “반복되는 고된 일상 속에서 잊고 있던 소중한 셀렘을 찾아드리고자 이번 캠페인을 기획했다”며 “셀렙샵 에디션이 스타일링의 재미를 더하면서도 꼭 필요한 아이템만을 선별해 제안하는 패션 대표 브랜드로 인지될 수 있도록 다양한 활동으로 소비자와의 만남을 이어나갈 것”이라고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr