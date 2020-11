경북 상주박물관, '유교 책판' 프로그램 운영 … 국학진흥원 공동 기획

'학교에서 만나는 박물관' 프로그램에 상주중앙초 학생들 참가

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 시립박물관이 지난 6일 한국국학진흥원(원장 조현재)과 함께 찾아가는 유교책판 순회전시 '학교에서 만나는 박물관' 프로그램을 운영했다고 9일 밝혔다.

이번 교육 프로그램에는 상주중앙초등학교 3, 4학년 134명이 참가했다<사진>. 학생들은 한국의 유교책판의 다양한 복제품을 관람하면서 우리 문화의 우수성을 확인한 뒤 인출용 목판으로 내용을 직접 찍어보는 체험도 했다.

한국의 유교책판은 세대를 걸쳐 내려온 집단지성의 결과물이라는 점에서 가치를 인정받아 2015년 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다.

상주박물관 관계자는 "이번 교육프로그램을 통해 학생들이 한국의 유교책판 제작 과정을 배우고 우리 문화재의 우수성을 다시금 이해하는 뜻깊은 시간이었기를 바란다"면서 "앞으로도 한국국학진흥원과 다양한 연계활동을 통해 질 높은 교육프로그램을 시민에게 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

