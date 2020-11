4차 산업혁명 시대 우리에게 필요한 것?

‘강북구와 함께 하는 4차 산업 시리즈’ 인문학 강의 개최...9일, 23일 두 차례에 걸쳐 유튜브 채널 온라인 강연... 9일 문경수 과학탐험가, 23일 김경일 인지심리학자 강사로 나서

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 ‘강북구와 함께 하는 4차 산업 시리즈’ 인문학 강의를 온라인으로 개최한다.

시리즈는 두 개의 프로그램으로 구성돼 있으며 강북구 공식 유튜브 채널을 통해 9일과 23일 선보인다.

9일에는 문경수 과학탐험가가 ‘4차 산업혁명시대의 로켓 엔진-호기심 그리고 상상력’을 주제로 강좌를 진행한다.

그는 미 항공우주국(NASA)과 같은 세계적인 기관에서 활동하는 과학자들과 서호주, 고비사막, 알래스카, 하와이 등을 탐험한 경험담을 풀어나갈 예정이다.

이 과정에서 호기심과 상상력의 발현이 우리의 삶에 얼마나 큰 변화를 가져다 주는지에 대해 이야기한다.

23일에는 김경일 인지심리학자가 ‘4차 산업 시대를 사는 인간의 힘-메타인지’를 강연한다.

이번 강의에서는 자신의 생각에 대해 판단하는 능력을 의미하는 메타인지에 대해 짚어본다. 또 메타인지가 살아가는데 왜 중요하며 어떻게 발전시켜 나갈 수 있는지에 대해 설명할 계획이다.

박겸수 강북구청장은 “강좌를 통해 주민들이 4차 산업혁명의 시대를 준비하는데 필요한 지혜와 해답을 얻길 바란다”며 “앞으로도 구민들의 욕구를 적극 반영해 다양한 분야의 인문학 프로그램을 운영토록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr