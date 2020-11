트와이스 'I CAN'T STOP ME' 뮤비 1억뷰 돌파…'14곡 연속 1억뷰'

[아시아경제 나한아 기자] 트와이스의 정규 2집 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)의 타이틀곡 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.

지난달 26일 공개된 트와이스 'I CAN'T STOP ME' 뮤직비디오는 7일 오전 5시 9분 유튜브 조회 수 1억 회를 달성했다.

트와이스의 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'I CAN'T STOP ME'까지 모든 활동 곡의 뮤직비디오가 억대 조회수를 넘어서면서 '14곡 연속 1억 뷰'라는 기록을 세웠다.

JYP엔터테인먼트(JYP) 수장 박진영과 스타 작곡가 심은지가 이번 작사를 맡아, 선과 악의 갈림길에서 갈등하며 스스로를 제어하기 어려워진 마음을 표현했다.

'I CAN'T STOP ME'와 신보 'Eyes wide open'은 11월 7일을 기점으로 빌보드 '월드 디지털송 세일즈' 1위, '월드 앨범' 8위에 올랐다.

특히 'I CAN'T STOP ME'는 지난 9월 신설된 '빌보드 글로벌(미국 제외)', '빌보드 글로벌 200' 차트에서도 각각 20위, 35위를 차지했다. 이는 전 세계 200여 개 이상 지역에서 스트리밍과 음원 판매량(다운로드)을 집계해 가장 인기 있는 노래 순위를 매긴 차트다.

또 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이 '글로벌 톱 10 데뷔' 차트(2020. 10. 30~2020. 11. 01 기준)에서 아리아나 그란데(Ariana Grande), 샘 스미스(Sam Smith) 등 세계적인 아티스트들의 노래에 이어 6위를 차지하며 이목을 끌었다.

전 세계 32개국에서 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에도 올랐다. 28일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스 역대 앨범 중 가장 많은 나라에서 동시에 1위에 오른 신기록이다.

