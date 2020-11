[아시아경제 이기민 기자] 유럽 주요국 증시가 대부분 장중 일제 상승세를 보이고 있다.

한국시간으로 29일 8시11분 현재 영국 FTSE 100 지수는 전 거래일 대비 26.56포인트(0.45%) 상승한 56909.82를, 프랑스 CAC 40 지수도 47.52포인트(0.97%) 상승한 4970.37을 기록 중이다.

독일과 스페인도 동반 상승세를 보이고 있다. 독일 DAX 30 지수는 전 거래일 대비170.57포인트(1.38%) 상승한 1만2494.79를 기록 중이고, 스페인 IBEX 35 지수 역시 105포인트(1.55%) 상승한 6886.90으로 올랐다.

