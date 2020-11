신민호 전남도의원, 전남 관광객 숙박률 100명 중 2명에 불과

관광산업 전남 미래 먹거리…수익 창출 방안 마련해야

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 신민호 전남도의회 의원이 지난 4일 관광문화체육국 행정사무 감사에서 “관광이 전남의 미래 먹거리 산업”이라며, 체류형 관광 활성화를 통해 관광 수익을 창출하는 방안을 제시해 눈길을 끌었다.

신민호 의원은 “전라남도 숙박업 이용현황을 살펴보면, 2018년 전체 관광객 50,730,000명 기준으로 투숙객은 967,000명이다”며 “숙박률이 1.9%로 100명이 오면 약 2명 정도만 숙박을 하는 실정”이라고 지적했다.

이어 “전남은 체류형 관광보다는 스쳐 지나가는 관광이 주류를 이루고 있다는 반증”이라고 주장하며, 전남 관광정책의 후진성을 강하게 질타했다.

또 신 의원은 “2019년 전남 관광객 수 62,548,000명 중 외국인은 4.4%인 259명으로 저조한 편”이라며 “국가별 분포에서 미국을 제외하면 아시아권으로 집중돼 있어 해외 관광객 유치를 위해 해외 마케팅 전문가를 보강하는 등 다각적인 변화가 필요하다”고 말했다.

신민호 의원은 “차별화 관광상품 개발과 관광시설 보완과 함께 체류형 관광 활성화를 통해 수익 창출을 할 수 있도록 강력한 혁신을 해야 한다”고 촉구했다.

