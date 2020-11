강경화 "바이든 당선돼도 북미관계 원점 회귀 아냐"

[아시아경제 임춘한 기자] 강경화 외교부 장관은 5일 미국 대선에서 민주당 조 바이든 후보가 당선되는 상황에 대해 "(북미관계가) 원점으로 돌아갈 수 있다고는 생각하지 않는다"고 밝혔다.

강 장관은 이날 국회 외통위에서 '바이든 후보 당선 시 도널드 트럼프 미국 대통령의 톱다운(하향)식 외교로 조성된 북미관계의 성과가 원점으로 돌아갈 수 있다는 우려가 제기된다'는 김영호 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다. 그러면서 "바이든 후보도 기본적으로 한미동맹을 중시하고, 긴밀한 (한미) 공조를 통해 비핵화와 한반도의 영구적 평화를 이뤄야 한다는 중요성에 공감이 있다고 확신한다"고 말했다.

강 장관은 바이든 후보가 최근 TV 토론에서 북핵 폐기 대신 감축·축소라는 표현을 사용한 것과 관련 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화(CVID)를 고집하지 않겠다는 뜻으로 해석할 수 있느냐는 질문에는 "단정적으로 이야기하기 섣부르다"고 밝혔다.

강 장관은 미국 새 행정부가 민주당의 전통적인 비핵화 기조인 전략적 인내나 바텀업(상향) 방식을 고수할 수 있다고 이태규 국민의당 의원이 지적하자 "민주당 정부가 들어선다 해도, 과거 전략적 인내 방식으로 완전히 회귀할 거라고 예단할 수 없다"고 답했다.

강 장관은 "바이든이 당선되든, 트럼프 대통령이 재선하든 우리가 가꿔 온 소통 채널이 있다"며 "그런 채널을 이용해 앞으로도 한미 공조를 계속할 것"이라고 강조했다.

강 장관은 미 대선 결과가 확정되지 않은 민감한 시기 방미가 부적절하다는 지적에 대해서는 "(시기가) 민감하기는 하지만 좋은 기회가 될 수 있다"며 "유익한 방미가 되도록 조율하고 있다"고 말했다. 강 장관은 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관의 초청으로 오는 8일부터 11일까지 미국 워싱턴D.C.를 방문한다.

