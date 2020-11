[아시아경제 임춘한 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 250 등락률 +1.23% 거래량 1,159,869 전일가 20,250 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 힘빠진 경기민감株…코로나 재확산에 강세 꺾이나대한항공, '2019 항공교통서비스평가' 전 항목 최고 등급[클릭 e종목] "대한항공, 코로나19만 지나면 수익성 대폭 개선" close 은 5일 올해 3분기 연결기준 영업이익이 75억9000만원으로 지난해 같은 기간에 비해 93.6% 감소했다고 공시했다.

