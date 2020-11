민형배 의원, 학교 환경개선 ‘특별교부금’ 8억7400만 원 확보

미산초 옥상 방수·천곡중 화장실 보수 공사

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 민형배 국회의원(더불어민주당·광주 광산구을)은 교육부로부터 광주광역시 광산구 교육환경 개선을 위한 특별교부금 8억7400만 원을 확보했다고 5일 밝혔다.

이번 교육특별교부금은 ▲미산초등학교 옥상 방수 공사비 3억2000만 원 ▲천곡중학교 화장실 보수 공사비 5억4400만 원 등이다.

미산초는 학교 건물 노후화로 인해 교실 천정과 벽면으로 빗물이 타고 들어와 학생들의 학습활동에 큰 지장을 주고 있어 보수공사가 시급한 상황이다.

이번 특별교부금으로 옥상 2340㎡에 대한 방수공사를 내년 말까지 실시할 계획이다.

천곡중은 지난 2001년 개교 이후 화장실 보수를 단 한 차례도 하지 못해 변기 누수가 심하고 바닥과 세면대 등의 개보수가 시급한 상황으로 후관동 4개 층 남여화장실을 보수해 쾌적한 환경으로의 탈바꿈이 기대된다.

민 의원은 이번 교육특별교부금과 함께 지난 8월 신창·신가지구 방음터널(제2순환도로) 설치사업비 10억 원, 하남산단 하수암거 보수공사 6억 원, 첨단둘레길 경관개선사업 4억 원 등 행정안전부 특별교부세 20억 원을 포함해 올 하반기에 총28억7400만 원의 국비를 확보했다.

민 의원은 “우리 학생들이 공부하는 데 불편이 없도록 안전하고 쾌적한 교육 여건을 만들어주는 것은 정치의 몫이다”며 “앞으로 더 많은 국비 확보를 통한 교육환경을 개선은 물론 수완지구 초등과밀 해소를 위해서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 민 의원은 지난 8월 말 첨단·월봉·비아·풍영·수문·큰별초등학교와 고실중학교 등 7개교 스쿨존에 과속경보시스템 표지판 설치를 주선한 바 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr