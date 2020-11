[아시아경제 한진주 기자] 이종호 SK텔레콤 모빌리티 사업단장은 "T맵은 10월 기준 일 사용자(DAU) 450만, 월 사용자(MAU)1320만을 기록했다. 국내 차량 등록대수의 56%. 내비사용자 74%를 차지하고 있다"며 "T맵 기반 데이터 분석을 통해운전패턴 점수화, 보험할인혜택 등 차별화된 BM(수익모델)을 이미 보유하고 있다"고 말했다.

이 단장은 "T맵 기반 광고, 맵데이터 사업 등 고유 BM을 갖추고 있으며 BMW, 르노, 볼보, 재규어 등에 티맵 기반 인포테인먼트 서비스를 제공 중이며 통신과 모빌리티를 활용한 서비스 차별화 SKT 마케팅 채널 활용한 시너지도 SKT가 가진 강점"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr