대한항공, 3Q 영업이익 76억원…화물 덕 적자 면했다

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공은 지난 3분기 매출액 1조5508억원 영업이익 76억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다. 매출액은 전년 대비 53%, 영업이익은 94% 감소했으나 적자전환은 면하게 됐다.

우선 최근 항공업계의 생존 '동앗줄'이 되고 있는 화물사업 매출은 1조163억원으로 2개 분기 연속 1조원을 돌파했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 화물 공급 감소 및 운임 강세가 지속되는 가운데, 화물기 가동률을 높이고 탑재율 증대에 주력한 데 따른 성과라는 게 회사 측 설명이다.

대한항공은 "국내 최초 여객기 좌석 제거 및 좌석 내 화물 탑재로 화물 공급력 증대는 물론, 항공기 중량감소로 인한 연료비 절감을 통해 수익성을 개선했다"고 덧붙였다.

여객사업은 코로나19 상황에 따라 부진이 이어졌다. 다만 미주 및 동남아시아 등 중장거리 노선 중심의 점진적 운항재개로 2분기 대비론 소폭 개선됐다고 회사 측은 설명했다.

대한항공은 이번 4분기의 경우 코로나19에 따른 여객수요 감소는 불가피하나, 화물사업이 성수기에 진입함에 따라 화물 수요가 더 늘어날 것으로 보고 있다. 특히 반도체, 자동차 부품, 전자상거래 물량 등 전통적 항공화물 수요 외에도 코로나19 재확산에 따른 긴급 방역수요, 컨테이너선 등 해운 공급 부족에 따른 항공운송 전환 등 고부가가치 화물도 늘어날 것이란 전망이다.

한편, 대한항공은 내년 초 본격적 코로나19 백신 생산과 함께 대규모 수송이 진행 될 것이라는 각계 전문기관의 분석에 따라 지난 9월부터 백신수송 전담 태스크포스(TF)를 운영 중이다. 대한항공 측은 "TF팀을 통해 보관시설, 장비 등 의약품 운송절차 전반에 걸쳐 사전 점검을 실시하고 글로벌 의약품 물류 파트너 등과 긴밀한 협업을 진행 중"이라면서 "이밖에 의약품 수송 능력을 인증 받은 화물 운송 인프라와 노하우를 기반으로 신속하고 안정적인 백신 보급에 기여할 예정"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr