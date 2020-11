세종시장, 국회 세종의사당 설계비 127억원 반영 요청

[아시아경제 임춘한 기자] 세종시가 국회 세종의사당 건립을 위한 국비 확보에 나섰다.

이춘희 세종시장은 5일 국회를 찾아 박홍근 더불어민주당 예산결산위원회(예결위) 간사, 박성민 국민의힘 예결위 위원, 진선미 국토교통위원장, 장경태 국토교통위 위원, 한정애 더불어민주당 정책위의장 등을 만나 지역 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했다.

우선 국회 세종의사당 건립을 앞당기기 위해 내년 정부예산에 설계비 127억원을 반영해달라고 건의했다. 지난해와 올해 각각 10억원씩 반영된 20억원을 포함하면 총 147억원을 확보하게 된다. 국회사무처 검토 결과 세종의사당 기본조사 설계비는 147억원 정도 소요될 것으로 예상된다.

이 시장은 조치원 우회도로(32억원), 세종벤처밸리 산단 진입도로(50억원), 세종 스마트 그린 산단 진입도로(129억원), 규제 자유 특구 혁신사업 육성(1천252억원) 등 지역 현안에 대한 관심도 당부했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr