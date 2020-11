여가부 장관 "재보선 성인지 학습기회"…野 "스스로 물러나야"(종합)

국민의힘 “n차 가해자나 다름 없어”

[아시아경제 임춘한 기자] 이정옥 여성가족부 장관이 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행 의혹으로 치러지는 내년 보궐선거에 대해 "국민 전체가 성 인지성을 집단학습할 기회"라고 언급해 논란이 일고 있다.

이 장관은 5일 국회 예결위 종합정책질의에서 윤주경 국민의힘 의원이 "선거에 838억원이 사용되는데 피해자나 여성에게 미칠 영향을 생각해봤느냐"고 묻자 "큰 예산이 소요되는 사건을 통해 국민 전체가 성 인지성에 대한 집단학습을 할 수 있는 기회가 역으로 된다고 생각한다"고 답했다.

윤 의원이 어이없다는 표정으로 "학습비라고 생각하느냐. 진정 문재인 대통령이 임명한 대한민국 여가부 장관이 맞느냐"고 반문하자, 이 장관은 "어떤 상황에서도 국가를 위해 긍정적인 요소를 찾아내려고 노력해야 한다"고 말했다.

윤 의원이 "장관님, 참 편한 말이다. 박원순·오거돈 전 시장 사건은 전형적인 권력형 성범죄가 아니냐"라고 쏘아붙이자, 이 장관은 "수사 중인 사건에 죄명을 명시하는 것은 적절하지 않다"고 밝혔다.

이 장관은 "성평등 문제나 성폭력 피해 문제가 과잉 정쟁화되면 피해자에게 2차 피해가 될 수 있다"며 "특히 서울시 피해자가 과잉 정쟁에 휘말리지 않고 직장에 복귀해 정년까지 안심하고 마칠 수 있도록 관계부처와 협력해 최선을 다하고 있다"고 말했다.

야당은 이 장관의 사퇴와 여성가족부 해체까지 거론하며 반발했다. 황규환 국민의힘 부대변인은 이날 논평에서 "여성가족부의 존재 이유를 되묻게 하는 발언"이라며 "이 장관도 n차 가해자나 다름없다. 스스로 자리에서 물러나야 한다"고 밝혔다.

안혜진 국민의당 대변인은 "황당하기 그지없는 발언에 말문이 막힌다"며 "국민의 성인지 수준을 향상하기 위해서라도 적극적인 성추행 및 성추문을 일삼아 주길 당부라도 해야 할 판"이라고 비꼬았다. 이어 "여가부가 정권에 결탁한 단체들에 국민의 혈세를 줄줄 새어나가게 하는 일에 앞장서느라 본연의 업무엔 관심이 없다. 존속시켜 국민 혈세를 낭비하느니 차라리 해체가 답"이라고 말했다.

정호진 정의당 수석대변인은 "온전한 정신을 갖고서는 도저히 할 말이 아니다. 이번 보궐선거는 위계에 의한 권력형 성범죄로 인해 치르게 된 것"이라며 "본질은 외면한 채 궤변으로 두둔하겠다는 것인가"라고 지적했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr