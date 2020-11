CJ ENM 커머스부문, 3분기 영업익 44%↑…식품·리빙·PB 효자

매출 전년비 2.5% 증가

코로나19 속 언택트 상품군 전면 배치

더엣지·오덴세 등 PB브랜드 '효자'

[아시아경제 차민영 기자] CJ ENM은 지난 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 17.9% 늘어난 710억원으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 7986억원을 기록했다.

CJ 오쇼핑 등 커머스 부문 영업이익은 전년 동기 대비 44.2%나 늘어난 424억원으로 집계됐다. 매출액은 3443억원으로 전년 동기(3358억원)보다 2.5% 증가했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 맞춰 식품, 리빙, 유아동 등 비대면(언택트) 수요 상품군을 집중 편성했기 때문이다. 실제 3분기 상품 포트폴리오는 식품·가정용품(36.6%)에 이어 의류(20.0%), 이미용·화장품(17.1%), 패션잡화(7.6%), 인테리어(5.8%) 순으로 비중이 컸다.

아울러 자체 브랜드(PB)인 '더엣지', '오덴세', '시크릿' 등의 취급고가 전년 동기 대비 12.8%나 늘었고 취급고 비중도 11.7%에 달했다. 고마진 상품 위주로 수익성이 제고됐다는 분석이다.

채널별로는 모바일을 중심으로 한 디지털 매출 강화가 실적 개선을 주도했다. 실제 디지털 부문 매출은 1552억원으로 24.7%나 늘어 TV 부문 매출 감소 폭(-21.2%)을 상쇄했다. 기타 부문 매출도 1482억원에 그쳐 종전 대비 7%가량 줄었다.

4분기에는 패션, 리빙, 가전을 중심으로 상품 포트폴리오를 강화하고 PB를 늘릴 계획이다. '플래그십 스토어', '쇼크라이브' 등 모바일 플랫폼을 전면 개편하고 디지털 전용 상품도 확대한다. 커머스 데이터 기술 고도화도 추진한다.

한편, 미디어 부문은 매출액 3706억원, 영업이익 293억원을 기록했으며, 영화 부문은 매출액 369억원, 영업손실 41억원을 올렸다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr