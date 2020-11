목포대, 사회적 경제 위한 ‘가치하se UCC 공모전’ 심사

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 사회 맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업(이하 LINC+사업단장 이상찬)은 전남지역 사회적 경제를 위한 ‘가치하se UCC 공모전’ 심사를 지난 4일 오후 2시 LINC+사업단 회의실에서 진행했다고 5일 밝혔다.

전남지역 사회적 경제를 위한 ‘가치하se UCC 공모전’은 전남지역 대학생들의 창의적 아이디어로 사회적 경제(사회적 기업, 마을기업, 사회적 협동조합, 자활기업)의 가치를 재발견하고 효과적인 홍보 콘텐츠 개발을 통해 지역산업 활성화에 이바지하기 위해 추진한 사업이다.

위 공모전은 전라남도, 국립목포대학교가 주최하고 전남사회적경제통합지원센터, 목포대학교 LINC+사업단이 주관했으며, 이번 UCC 공모전에는 22개 영상이 출품됐으며 영상구성과 사회적 가치를 평가 기준으로 설정해 심사했다.

수상작은 대상 1팀과 상금 100만 원, 최우수상 2팀 각 상금 50만 원, 우수상 2팀, 부상으로 문화상품권 30만 원, 장려상 5팀, 문화상품권 20만 원을 각각 수여할 예정이다.

목포대 LINC+사업단 이상찬 단장은 “대학과 전남지역 사회적 경제와 산학협력 교류가 필수적이다. 이번 공모전을 계기로 학생들이 지역 기업들에 대한 우수성을 체감하고 UCC 제작을 통해 학생들의 가치를 끌어올리는 계기가 됐길 바란다”며 “다가오는 결과발표회에서 기업·학생 간 교류를 통해 새로운 사업 추진에 참고하겠다”고 밝혔다.

UCC 공모전 심사로 선정된 수상작들은 교내외 환류를 위해 이번 달 중 가치하se 한마당 전시회를 먼저 개최하고 내달 중 가치하se UCC 결과발표회를 진행하고, 출품작들은 전남사회적경제통합지원센터 유튜브 채널로 송출될 예정이다.

