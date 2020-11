정의당 “최전방 철책 ‘심각한 구멍’…특단의 대책 촉구”

“노크 귀순·삼척항 귀순 등 잊을 만하면 되풀이”

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 5일 북한 남성 한명이 강원도 동부전선 최전방 군사분계선(MDL)과 일반전초(GOP) 철책을 넘어 월남한 것과 관련해 “신변 확보가 되기까지 무려 14시간이 소요됐고, 민통선에서 발견될 때까지 북한 주민은 2km를 걸어왔다"며 "우리 군이 이를 몰랐다니 최전방 철책에 심각한 구멍이 난 것”이라고 비판했다.

정호진 정의당 수석대변인은 이날 논평을 통해 “최전방 경비태세의 문제가 드러난 것은 처음은 아니다. 잊을 만하면 되풀이 되고 있다”며 “아직도 국민들이 잊지 않고 있는 노크 귀순을 비롯해 대기 귀순, 지난해 북한 어선 삼척항 귀순 등 반복되고 있다”며 이같이 말했다.

정 수석대변인은 “구멍난 최전방 철책에 비례해 군의 경비태세에 대한 국민들의 우려가 커진다”며 “특단의 대책을 서둘러 강구하길 촉구한다”고 밝혔다.

