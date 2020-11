[아시아경제 이광호 기자]▶남태헌 더불어민주당 수석전문위원(전 농림축산식품부 대변인) 부친상= 서울성모장례식장 10호, 발인 11월 7일 07시 20분, 장지 용인공원, 010-8224-4638

