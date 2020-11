현대건설, 유튜브 채널서 생방송 부동산 토크쇼 진행

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설은 오는 6일 국내 건설사 최초로 공식 유튜브채널 '힐스 캐스팅'을 통해 생방송 부동산 토크쇼 진행에 나선다고 5일 밝혔다.

6일 오전 10시부터 진행되는 이번 토크쇼에선 부동산 전문가들이 한 자리에 모여 2020년 주택시장 흐름을 분석하고 2021년 부동산 시장을 전망한다. 출연진은 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소 소장(필명 빠숑), 이주현 월천재테크 대표(월천대사), 이상우 인베이드투자자문 대표, 문관식 부동산 칼럼니스트(아기곰) 등이다.

서울, 수도권, 광역시, 지방 중소도시별로 올해 부동산 시장은 어땠는지 정리하고 정부의 부동산 규제가 시장에 어떤 영향을 끼쳤는지 분석하는 시간을 가진다. 서울시장 선거, 3기 신도시 조성 등 내년 부동산 핵심 이슈는 무엇인지 살펴보고 내년 부동산 시장 전망도 제시한다. 내 집 마련을 노리는 실수요자들을 위해 내년 신규 청약 대기자들이 주목해야 할 지역과 사업지도 살핀다. 오피스텔, 도시형 생활주택, 생활형 숙박시설 등 주거대체상품에 대해 예상하는 시간 역시 가진다.

현대건설 관계자는 "수요자들에게 유용한 정보를 쉽게 제공하기 위해서 유튜브를 적극적으로 활용하고 있다"며 "이번 생방송 부동산 토크쇼는 고객의 눈높이에 맞춰 적극적으로 소통하기 위한 방안으로 기획됐다. 앞으로도 고객 관점에서 기획한 다양한 콘텐츠를 지속적으로 제작하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr