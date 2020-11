코스피·코스닥, 외인·기관 매수에 오후 들어서도 1%대 상승 유지

[아시아경제 오주연 기자] 5일 상승 출발한 코스피와 코스피지수 모두 오후장 들어서도 1% 이상의 상승세를 유지하고 있다.

이날 오후 1시44분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.74% 오른 2398.41을 기록했다. 2373.41로 전 거래일 대비 0.68% 상승 출발했던 코스피는 미국 대선 결과에서 조 바이든 민주당 후보의 당선 가능성이 커지면서 상승폭을 더욱 넓혔다. 수급측면에서는 외국인과 기관이 지수 상승을 견인했다.

코스피시장에서 개인은 8888억원어치를 순매도한 반면 외국인은 6761억원, 기관은 2201억원어치를 순매수했다.

시총 상위 종목 중 삼성전자(2.05%), SK하이닉스(2.64%), 삼성바이오로직스(6.28%), LG화학(2.92%) 등이 상승했다.

코스닥지수 역시 전 거래일 대비 1.88% 상승한 842.57을 기록했다. 이날 전 거래일 대비 0.77% 오른 833.37로 장을 열었던 코스닥지수는 이후 상승폭을 확대하고 있다.

코스닥시장에서도 외국인과 기관의 매수세가 유입됐다. 개인은 2671억원어치를 팔아치운반면 외국인과 기관은 각각 2039억원, 894억원어치를 순매수했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어(1.21%), 씨젠(8.28%), 에이치엘비(1.37%), 셀트리온제약(0.26%) 등이 상승했다.

원달러 환율은 바이든 당선 가능성이 재차 부각됨에 따라 장 초반 1127원까지 하락했다. 이후 달러 등락과 연동된 흐름으로 움직이면서 현재 1132원에서 등락을 반복하고 있다.

이경민 대신증권 연구원은 "어제 오늘 미국 이슈는 상당부분 시장에 반영되었다는 판단"이라며 "특히 호재에 대한 인식이 더 많이 반영된 만큼 추격매수는 부담스러워 보인다"고 분석했다.

그는 "오히려 코스피 2450선 돌파 및 안착 여부를 확인하고 대응하는 것이 합리적"이라면서 "그 전까지는 소음을 이용한 조정시 분할매수, 비중확대 전략을 유지할 것을 권한다"고 진단했다.

