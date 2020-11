경주시, 해외바이어 온라인 수출상담회 … 베트남·인도 중심

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 오는 12일 오전 10시 The-K호텔에서 '2020 해외바이어 온라인 수출상담회'를 개최한다고 5일 밝혔다.

경주시는 지난해에 이어 올해에도 신북방·신남방 국가의 유력 바이어 20명(베트남 13명, 인도 4명, 남아프리카공화국 2명, 일본 1명)을 섭외해 온라인 언택트(untact)방식으로 상담회를 마련한다.

이번 행사에는 식품을 비롯해 화장품, 생활소비재, 자동차부품 등 경쟁력 있는 해외수출 제품을 생산하는 약 50여 개 업체가 참여한다. 일부 제품의 경우 사전에 발송해 현지 해외 바이어들이 미리 제품을 살펴 볼수 있게 하는 등 온라인 상담의 단점을 최소화했다는 게 경주시의 설명이다.

경주시 관계자는 "해외바이어와 기업 간 온라인 상담 후 화상시스템을 이용한 원격 MOU협약이 이뤄짐으로써, 포스트코로나 시대에 지역 수출 업계의 새로운 미팅 기술과 지역 발전방안을 제시하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, 경주시는 그동안 해외홍보물 제작 지원, 수출포장 및 운송 지원, 해외규격 인증 지원, 수출용 시제품 제작 지원 등 다양한 수출 지원사업을 지원하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr