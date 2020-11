국민의힘 "이정옥, 여성이 아닌 '여당'을 위한 여가부장관"

[아시아경제 이지은 기자] 오늘 예결위에서 4월 서울·부산시장 보궐선거가 '국민들이 성인지 감수성에 대해 집단 학습할 수 있는 기회'라고 말한 이정옥 여성가족부장관에 대해 국민의힘이 "여성이 아닌 여당을 위한 장관"이라고 비판했다.

황규환 국민의힘 부대변인은 5일 논평을 통해 "대체 여성가족부가 누구를 위해 존재하는 것인지 그 존재이유를 되묻게 하는 발언"이라며 이같이 말했다.

황 부대변인은 "명백한 권력형 성범죄에 대해 '수사중인 사건' 운운하며 피하는 것은 물론, 막대한 국민 예산을 들여 치르는 보궐선거에 대해 피해자의 아픔은 전혀 고려하지 않는 모양새까지 더불어민주당의 모습을 빼다 박았다"며 "이 장관은 한술 더 떠 '성폭력 피해 문제가 정쟁화 되는 것은 피해자에게 도움이 되지 않고, 선거와 결부되면 과잉 정쟁이 될 확률이 높다'며 야당에게 화살을 돌리기까지 했다"고 지적했다.

그는 "성폭력 피해를 입에도 올리지 않으며 피해자에게 N차 가해를 하고, 정치적 욕심을 위해 당헌까지 고쳐가며 선거에 결부시킨 것은 다름 아닌 민주당"이라며 "게다가 피해자인 여성의 고통을 보듬고 대변해도 모자랄 여가부장관이 오히려 여당의 후안무치를 감싸기 위해 '학습기회’라는 황당한 궤변도 늘어놓고 있으니, 이 장관도 여성가족부 장관이 아닌 N차 가해자나 다름 없다"고 비판했다.

