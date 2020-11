文대통령 "홍 부총리 코로나 경제위기 극복 큰 성과, 재신임" (종합)

코로나19 경제위기 극복 적임자 판단…靑, 홍 부총리 거취 논란 매듭짓고자 재신임 재확인

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 경제회복의 적임자라면서 재신임 의사를 재확인했다. 청와대는 홍 부총리 거취 논란이 가라앉지 않자 문 대통령의 재신임 의사를 거듭 강조하면서 진화에 나섰다.

강민석 청와대 대변인은 5일 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령은 오늘 홍남기 부총리가 코로나로 인한 경제위기 극복 과정에서 큰 성과를 냈고 향후 경제 회복의 중대과제를 극복하는데 적임자라고 판단해 사표를 반려하고 재신임했다"고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 문 대통령의 홍 부총리 재신임 메시지를 다시 내놓은 배경과 관련해 "대통령 말씀을 부연하면 (홍 부총리가) 코로나 경제위기 극복에 큰 성과를 냈다"면서 "(문 대통령의 재신임 메시지는) 충분히 힘을 실어주기 위한 것"이라고 설명했다.

