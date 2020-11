'인공인간 네온'이 고객 응대…신한銀-삼성전자 '맞손'

차세대 인공지능 서비스 개발 협력 및 공동 비즈니스 발굴 업무협약 체결

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 삼성전자와 차세대 인공지능(AI) 서비스 개발 협력 및 공동 비즈니스 발굴을 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

신한은행과 삼성전자는 이번 협약으로 '인공인간'인 '네온'을 도입해 대고객 컨시어지, 금융상담 서비스 및 콘텐츠 제작 등의 비즈니스를 추진해 고객에게 새로운 경험과 편리한 금융서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

네온은 삼성전자의 미래 기술 사업화 벤처 조직인 '스타랩스'가 개발한 '인공인간'이며, AI 머신러닝 및 그래픽 기술을 바탕으로 생성된 가상의 존재로 실제 사람처럼 자연스럽게 대화를 나누고 행동하도록 설계됐다.

고객은 네온을 통해 신한은행 비대면 채널에서 언제 어디서나 대화형 금융상담 서비스를 이용하고, 일관되며 연결성 있는 서비스를 제공 받을 수 있다.

신한은행 디지털사업부 관계자는 "AI 기술을 통해 고객경험 혁신 사례를 만들 수 있을 것"이라며 "향후 공동 사업 범위를 확대하여 고객이 실질적으로 느낄 수 있는 AI기반 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.

