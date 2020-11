윤석헌 "빅테크-금융권 '동일규제' 원칙…공정·협력 환경 조성"

[아시아경제 김효진 기자] 윤석헌 금융감독원장은 5일 빅테크(대형 정보통신 기업), 핀테크(금융기술) 기업 등의 금융권 진입으로 업권 내 개방과 경쟁이 가속하는 상황과 관련해 "감독당국은 '동일 서비스 동일 규제' 원칙 하에 공정경쟁 및 협력 환경을 조성하겠다"는 입장을 밝혔다.

윤 원장은 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '2020 서울국제금융컨퍼런스' 축사를 통해 "아쉽게도 우리나라에서는 아직도 논의가 '기울어진 운동장'에 머물러 있는 상황"이라고 지적하며 이렇게 말했다.

그는 "핀테크와 빅테크의 금융업 진입으로 새로운 차원의 경쟁이 전개되는 가운데 개방과 공유는 이제 거스를 수 없는 대세가 됐다"면서 "이제는 참여자 모두가 윈윈할 수 있는 경쟁적 협력관계 구축을 적극 모색할 시점"이라고 강조했다.

윤 원장은 또 "우리는 지난 글로벌 금융위기를 통해 통제와 관리를 벗어난 혁신이 어떠한 사회적 비용을 초래하는지 경험한 바 있다"면서 "사이버 리스크, 제3자 리스크 등 디지털 리스크 관리를 염두에 두면서 책임있는 혁신을 추구해 나가야 한다"고 당부했다.

그는 아울러 "최근 고령층이나 시각장애인의 금융접근성 악화 같은 혁신의 그늘이 드러나고 있다"고 지적하고 "금융은 소비자의 신뢰를 근간으로 하는 산업인 만큼 소비자보호와 포용은 아무리 강조해도 지나치지 않다"고 말했다.

윤 원장은 "(소비자보호가) 금감원이 늘 고민하는 부분"이라면서 디지털 전환 과정에서 파생되는 문제에 대해 시장 참여자 모두의 능동적이고 적극적인 대처를 주문했다.

이번 컨퍼런스는 '포스트 코로나 시대, 디지털금융과 서울의 기회'를 주제로 국제 금융산업의 동향과 국제금융도시 서울의 미래를 논할 목적으로 개최됐다.

윤 원장과 함께 김용 전 세계은행 총재, 프랑스 출신의 세계적 석학 자크 아탈리, 이낙연 더불어민주당 대표, 서정협 서울시장 권한대행, 윤관석 국회 정무위원장 등이 컨퍼런스에 참석했다.

