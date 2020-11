임영웅 효과…‘청호 살균얼음정수기 세니타’ 광고영상 300만뷰 돌파

임영웅이 부른 CM송 '내가 지켜줄게요'로 화제…오는 22일까지 따라부르기 이벤트

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 '살균얼음정수기 세니타' 광고영상 '내가 지켜줄게요'의 유튜브 영상 조회수가 300만뷰를 넘어섰다고 5일 밝혔다.

해당 광고는 임영웅이 직접 부른 CM송 '내가 지켜줄게요'로 주목을 받았다. 광고 기획단계부터 임영웅의 목소리와 매력이 돋보일 수 있도록 새로 제작해 이번 광고에 활용됐다. 광고 컨셉은 CM송 제목처럼 믿을 수 있는 맑고 투명한 물과 얼음으로 사용자를 지켜준다는 내용으로 제작됐다.

청호 살균얼음정수기 세니타는 유로와 저수조까지 강화된 살균기능이 특징이다. 전기 분해 살균수가 유로를 따라 저수조 내부까지 유입돼 살균하는 방식으로 정수 시스템에 전기 분해수 자동 살균 기능을 탑재했다. 또한 기존 자사필터 대비 정수량을 약 40% 증대시킨 AT필터를 적용해 풍부한 물과 얼음을 제공한다고 청호나이스 측은 설명했다.

한편 청호나이스는 오는 22일까지 세니타 CM송 내가 지켜줄게요 따라부르기 이벤트를 진행한다. 노래하는 모습을 영상으로 촬영해 개인 SNS에 업로드 한 후 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 '청호 휴대용 공기청정기 올웨이즈'를 총 10명에게 제공한다. 참가자 전원에게는 임영웅 미니배너와 포토엽서 5종세트를 증정한다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr