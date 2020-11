농축검역본부 "카톡으로 세계 동물질병 발생정보 받으세요"

[아시아경제 이광호 기자]농림축산검역본부는 전자정부 시대 흐름에 부응해 그간 문자메시지로 전송해 왔던 '해외 동물질병 발생정보 공유 서비스'를 이달 상순부터는 스마트폰 기반인 카카오톡 채널로 전환해 제공한다고 5일 밝혔다.

검역본부는 세계동물보건기구(OIE)에서 발표하는 동물질병 발생정보를 매일 수집·분석해 해외 동물질병 발생정보 공유 서비스를 방역 기관, 유관 단체 등의 관계자에게 제공하고 있다.

고병원성조류인플루엔자, 아프리카돼지열병 등 악성가축전염병, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 신종질병 및 인수공통전염병에 대한 전 세계의 발생 정보는 관련 기관 및 수의·축산 분야에서 동물질병 및 인수공통전염병 위기 대응 시 중요한 참고자료가 되고 있다.

기존 문자메시지 전송 방식은 수신 희망 또는 차단 요청 시 담당자가 수동으로 시스템에 반영하는 불편함, 문자 외에 추가적인 정보 제공의 어려움, 장문 메시지로 분류되어 비교적 고비용이 소요되는 등의 문제점이 있었다.

이에 앞으로는 정보 수신자가 자발적으로 해외동향 채널을 추가·삭제할 수 있어, 해당 정보를 원하는 수신자에게만 정보제공이 가능하게 된다. 또한 정보 중요도에 따라 긴급보고, 발생지도 등 상세내용의 추가적 제공이 편리해진다. 카카오톡을 이용한 메시지 단가가 기존 문자메시지 전송 단가보다 30% 이상 저렴하여 예산 절감 효과도 기대된다.

문운경 검역본부 위험평가과 과장은 "국내 검역 및 방역 업무상 활용도를 높일 수 있도록 해외 동물질병 정보공유 서비스를 지속적으로 개선할 것"이라며 "누구든지 카카오톡 채널 추가로 동 서비스를 이용할 수 있는 만큼 국민들의 많은 이용을 바란다"고 말했다.

