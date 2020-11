"격이 다른 치킨"…BBQ, ‘광희나는 치본스테이크 시리즈’ 3종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 제너시스 비비큐가 연말을 겨냥한 고품격 치킨 신제품 ‘광희나는 치본스테이크’ 시리즈를 출시했다고 5일 밝혔다. 신제품은 ‘네고왕’의 주역 황광희가 모델로 함께 한다.

광희나는 치본스테이크 시리즈는 치킨 통다리로 구워 스테이크로 만든 메뉴로 부드러우면서 쫄깃쫄깃한 치킨 통다리에 감칠맛 나는 세 가지 특제소스와 시즈닝을 더해 기존 치킨에서 맛볼 수 없었던 고품격 육즙의 풍미를 느낄 수 있다.

‘치본스테이크 바질페페’는 허브의 왕 ‘생바질’로 만든 ‘바질 페스토’와 ‘BBQ 올리브오일’을 사용, 건강함과 감칠맛을 자랑하며 고소한 캐슈넛, 부드러운 파마산 치즈가 곁들여져 특급 레스토랑의 요리의 맛과 비주얼을 즐길 수 있다.

‘치본스테이크 블랙점보’는 통후추를 사용해 담백하고 톡톡 터지는 알싸한 맛 향과 맛을 살렸다. 또한 항산화에 좋은 강황으로 영양과 맛을 더한 것이 특징이다. 감칠맛을 살리면서도 담백해 2030의 인기를 끌 것으로 예상된다.

‘치본스테이크 매직칠리’는 칠리소스 우스타 소스, 달콤한 카라멜을 조합한 ‘매직칠리 소스’를 사용하여 매콤하면서도 달콤한 환상적인 맛이 특징이다. 부드럽고 쫄깃쫄깃한 다리살에 진한 풍미의 ‘매직칠리’ 소스를 얹어 쫄깃한 식감과 풍부한 육즙을 느낄 수 있도록 했다.

이번에 출시된 ‘치본스테이크 바질페페’, ‘치본스테이크 블랙점보’, ‘치본스테이크 매직칠리’ 신제품 3종은 4조각에 2만2000원이다. ‘치본스테이크 버라이어티팩’은 2만9900원에 치본스테이크 바질페페 2조각, 치킨스테이크 블랙점보 2조각, 치킨스테이크 매직칠리 2조각으로 특별 구성돼 총 6조각으로 소비자들에게 다양한 맛으로 즐거움을 선사한다.

BBQ는 제품 출시와 동시에 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브 채널 등 다양한 미디어를 활용해 활발한 마케팅을 펼칠 계획이다. ‘광희나는 치본스테이크’는 5일부터 BBQ 모바일앱과 홈페이지, 배달앱 등을 통해 주문 가능하다.

