SK텔레콤, B2B 클라우드 관리 플랫폼 '타코' 출시

멀티·하이브리드 클라우드 서비스형 플랫폼 '타코' 자체 개발

SKB Btv에 먼저 적용해 총 소유비용 50% 절감 등 성능 입증

[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤이 기업을 위한 클라우드 B2B 플랫폼 타코(TACO)를 5일 출시했다.

타코는 SKT가 자체 개발한 클라우드 관리 플랫폼으로 확장성과 유연성이 뛰어나다. 소프트웨어를 클라우드 서버의 원하는 곳에 전달하게 하는 컨테이너 기술과, 서비스 점검이나 업데이트를 할 때 중단하지 않고 자가 회복까지 가능한 쿠버네티스 기술을 적용했다.

기업들은 타코를 활용해 자사의 어플리케이션을 클라우드 환경에 손쉽게 설치·관리·운용할 수 있다. 여러 업체의 클라우드를 조합해서 사용하는 멀티 클라우드나 퍼블릭과 프라이빗 클라우드를 호환하는 하이브리드 클라우드 환경에서도 서비스를 확장하기수월하다.

SKT는 클라우드화하는 산업 전반에서 타코가 폭넓게 활용될 것으로 기대하고 있다. 방송 산업을 필두로 한 미디어 분야, 공공분야, 금융권, 유통분야 등 다양한 기업들에게 최적화된 형태로 타코를 제공할 예정이다.

SK브로드밴드의 Btv 서비스에도 타코 플랫폼을 적용해 성공적으로 상용화하며 성능을 입증했다. 기존 외산 서비스 플랫폼을 타코로 대체해 개인화 서비스, 구매·결제 서비스, 웹 UI 등에 적용했다. 타코 적용 이후 Btv의 시스템 총소유비용(Total Cost of Ownership, TCO)은 50% 이상 절감됐고 개발 및 운영 생산성도 30% 이상 향상됐다.

SKT는 지난 2015년부터 타코 관련 클라우드 연구를 진행해왔고 F5 네트웍스와 넷앱, 하시코프 등 글로벌 기업들과의 협업을 통해 서비스 품질을 높였다. 2018년에는 AT&T등과 글로벌 오픈소스 소프트웨어 프로젝트 ‘에어쉽(Airship)’을 결성하고 SKT 이동통신 인프라에 타코를 일부 적용해 통신망 운영 효율을 높였다. 지난 1월 미국 지상파 방송사 싱클레어 방송그룹과 설립한 합작사 ‘캐스트닷에라(Cast.era)’에도 타코를 핵심 클라우드 기술로 시범 적용했다. 최근 정보통신산업진흥원(NIPA)과 중소 클라우드 기업들과도 기술 교류를 이어가며 국내 클라우드 기술 발전에도 기여하고 있다.

SKT는 향후 기업들이 멀티클라우드나 하이브리드 클라우드 중심으로 서비스 생태계를 구축할 것으로 예상되는 가운데 개방형 클라우드 솔루션 사업에 박차를 가할 계획이다.

최판철 SK텔레콤 기업사업본부장은 "기업에게 클라우드는 더 이상 선택이 아닌 생존을 위한 필수요소"라며 "SKT는 타코를 기반으로 급변하는 디지털 트랜스포메이션 시대에 기업들이 클라우드 환경에서 보다 유연하고 신속하게 사업을 운영할 수 있도록 지원할 계획"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr