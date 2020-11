한화 플라지호텔, 중식 맡김차림 '양장따츄' 출시

수석 셰프가 식재료 선정부터 메뉴 구성까지 원스톱으로 제공하는 특별한 경험

[아시아경제 임혜선 기자] 한화호텔앤드리조트에서 운영하는 플라자 호텔의 중식당 도원은 수석 셰프가 식재료 발굴부터 메뉴 구성까지 디자인한 ‘양장따츄(仰仗大?)’를 내놨다고 5일 밝혔다. '셰프에게 믿고 맡기다'라는 뜻의 중국어 ‘양장따츄’는 ‘기대 그 이상의 특별한 중식 경험’을 콘셉트로 흔히 오마카세로 불리는 일식 코스를 중식에 대입해 만든 도원만의 메뉴다.

일식 오마카세가 스시와 사시미에 집중했다면 양장따츄는 전채, 스프, 찜, 볶음, 구이, 조림 등의 정통 코스와 다양한 소스의 결합으로 구성해 선보일 예정이다. 특히, 도원의 4대 수석 셰프 츄셩뤄가 약 1년에 걸쳐 국내외 식재료를 직접 조사해 계절, 지역, 특수, 희귀, 고급 등 총 5가지 카테고리에 따라 데이터베이스를 구축했다. 이를 바탕으로 고객이 예약한 날짜에 맞춰 당일 수급한 재료로 구성한 메뉴를 선보인다. 또한 메뉴와 함께 제공되는 와인은 프랑스 현지 미쉐린 2스타 레스토랑 현역 소믈리에 하석환이 직접 선정했다.

도원의 양장따츄는 사전예약에 한해 1일 3팀 이하로만 운영할 예정이며, 가격은 인당 28만원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr