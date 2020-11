'임영웅 차' 올 뉴 렉스턴…쌍용차, 특별 구매혜택 및 경품 이벤트 진행

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 올 뉴 렉스턴 출시를 기념해 언택트 구매견적 서비스를 시행한다고 5일 밝혔다. 11번가와 협력해 특별한 구매혜택을 제공하고, 전시장을 내방하는 고객 대상으로 푸짐한 경품 이벤트를 실시한다는 계획이다.

쌍용차는 언택트 구매가 더욱 편리해지는 ‘1:1 모바일 큐레이터’ 서비스를 새롭게 시행한다. 카카오톡 채널 '올뉴렉스턴'을 통해 모바일 상담 및 시승신청이 가능하고, 카카오메시지로 e카탈로그와 가격표를 손쉽게 다운로드 할 수 있다. 서비스 시행 기념으로 연말까지 추첨을 통해 ▲캠핑 키친테이블(10명) ▲아웃도어 타프(20명) ▲치킨교환권(30명) ▲스타벅스 커피교환권(100명) 등 푸짐한 경품을 증정하는 쿠폰 등록 이벤트를 실시한다.

특히 11번가에서 20만원 구매할인권(쌍용차 전 모델 대상)을 50% 할인된 10만원에 구매할 수 있다. 오는 12월 13일까지 할인권을 이용해 신차를 구매한 고객 중 11명을 추첨해 아웃도어 키친세트를 증정한다.

쌍용차 전시장을 방문, 구매견적을 받으면 추첨을 통해 ▲갤럭시Z 플립(1명) ▲아웃도어 키친테이블(10명) ▲어드벤처 타프 세트(20명) ▲메가박스 영화관람권(30명) ▲스타벅스 커피교환권(100명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

올 뉴 렉스턴은 사전계약으로 3800여 대가 계약됐다. 쌍용차는 지난 4일 업계 최초의 신곡 발표 컬래버레이션 ‘올 뉴 렉스턴 랜선 쇼케이스X임영웅’를 통해 선보였으며, 영화배우 박성웅이 열연한 영화 ‘신세계’의 패러디 영상 등 새로운 콘텐츠로 올 뉴 렉스턴 알리기에 집중하고 있다.

‘1:1 모바일 큐레이터’ 쿠폰등록 이벤트와 전시장 내방 이벤트 모두 연말까지 시행되고 추첨 결과는 내년 1월 7일 발표된다.

