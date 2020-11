[사고] "우리 회사 언론 홍보 걱정 해결"

아시아경제가 서울산업진흥원(SBA) 서울창업허브와 함께 언론홍보지원 프로그램 참여 스타트업을 모집합니다. 올해 '서울창업허브 보육ㆍ성장 파트너스'로 선정된 아시아경제는 빠르게 국가 경제의 한 축으로 성장하고 있는 스타트업 기업들의 홍보 니즈 해결을 위해 이번 프로그램을 마련했습니다. 유망 스타트업을 대상으로 언론홍보 교육ㆍ컨설팅 교육을 제공하고 각 기업의 우수 성과 등이 보도될 수 있는 기회도 제공할 계획입니다. 언론홍보 걱정을 해결하고 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 이번 기회에 많은 관심과 참여를 기다립니다.

◆모집: 11월10일(화)까지

◆대상: 서울창업허브 입주 기업 및 창업 5년 이내 스타트업 20개사

◆주최: 아시아경제, 서울창업허브

◆신청: 이메일 접수(apple@asiae.co.kr)

◆문의: 아시아경제 편집국 중기벤처부 02-2200-2205

◆지원내용 :

1. 언론홍보 교육ㆍ컨설팅(2021년 상반기 총 16시간)

2. 기업 취재 및 우수 성과 언론보도

3. 스타트업 CEO 인터뷰 게재

김철현 기자 kch@asiae.co.kr