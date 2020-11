“혼자 해도 외롭지않아요” … 건보공단 비대면 자가운동 UCC 공모전

건보 부산경남지역본부, 국민 생활운동 영상 공모전 시상식

‘With-코로나, We-운동’ 번뜩이는 영상자료 12편 뽑아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 사람 만나기 꺼려지는 현실, 비대면 건강증진 운동은 없나?

코로나19 감염 불안감으로 대면서비스를 기피하는 사회적 현상에 따라 건보공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 건강증진 사업의 패러다임을 전환해 일상생활 속 비대면 운동방법을 발굴하는 공모전을 열었다.

공모전 이름은 ‘With-코로나, We-운동(따로 또 같이)’이다. 생활운동을 발굴하는 UCC 영상 공모전은 지난 9월 7일부터 10월 6일까지 1개월간 진행돼 그 결실을 가늠하는 시상식이 4일 지역본부 1층 대강당에서 열렸다.

‘With-코로나, We-운동’은 감염위험을 막기 위해 몸은 따로지만 마음은 같이하자는 의미를 담고 있다.

이 사업은 일상생활 속에서 누구나 스스로 건강관리를 할 수 있는 운동법 발굴을 목적으로 건보공단 부산경남지역본부에서 추진한 특화사업이다.

건강백세운동교실 운동 강사들의 전문능력을 활용하고 동시에 비대면 운동방법을 적극적으로 발굴하기 위해 기획됐다.

이번 공모전에는 모두 52편의 영상이 접수돼 기량을 겨뤘다. 외부 전문가가 참여한 2차에 걸친 심사를 거쳐 4개 분야(청소년·중장년·노인·장애인) 각 3편씩 총 12편이 수상작으로 뽑혔다.

건보공단은 최종 당선된 작품들을 학교, 노인회 등 유관기관에 널리 알려 국민의 건강 향상을 위해 활용할 계획이다.

장수목 본부장은 “공모전에 도전한 번뜩이는 건강운동 UCC 영상자료가 포스트 코로나 시대에 국민 누구나, 어디서나 자신에게 맞는 맞춤형 운동법으로 활용돼 국민 건강관리에 유용하게 사용되길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr