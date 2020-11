[종합]국민의힘, 안철수 두고 엇갈린 행보…"야권은 국민의힘 뿐" vs "막판 합칠 가능성 높아"

김종인 "야권연대? 야권이 국민의힘 말고 뭐가 더 있나"

주호영 "안철수·금태섭, 선거 막판 가면 힘 합칠 가능성 높다"

[아시아경제 허미담 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 주호영 원내대표가 안철수 국민의당 대표를 두고 연일 엇갈린 입장을 내놓고 있다. 김 위원장은 4일 안 대표와의 연대설에 대해 일축했으나, 주 원내대표는 범야권에 단일후보를 내기 위한 논의가 활발하게 진행 중이라면서 안 대표를 거론했다.

김 위원장은 이날 국회에서 취재진이 범야권연대에 대한 입장을 묻자 "야권이 우리 국민의힘 말고 뭐가 더 있나"라며 야권연대에 대해 부정적인 입장을 밝혔다. "국민의당도 있지 않으냐"는 기자들의 말에는 답변을 하지 않았다.

야권 서울시장 후보로 이른바 '시민후보'를 세우자는 의견에 대해서는 "지금 경선규칙을 확정하는 과정에 있기 때문에 결론을 말할 수 없다"면서도 "시민 의사가 가장 많이 반영될 수 있는 규칙을 정할 것"이라고 말했다.

시민후보로 안 대표와 최근 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원도 거론된다는 질문에는 "규칙을 어떻게 정하는지, 그분들이 어떤 생각을 갖고 있는지에 따라 결정될 수 있다"면서 "우리가 일방적으로 이야기할 사항은 아니다"라고 답했다.

반면 주 원내대표는 내년 서울·부산시장 보궐선거와 관련해 "막판까지 가면 (안 대표·금 전 의원과) 힘을 합칠 가능성이 대단히 높다"고 전망했다.

주 원내대표는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "안 대표나 금 전 의원이나 모두 '이 정권이 하는 것이 잘못하고 있다', '민주당이 하는 것이 잘못하고 있다' 이런 입장"이라고 했다.

그는 "선거는 제일 중요한 것이 구도라고 하지 않나"라면서 "뜻을 같이하는 사람들이 단일후보가 되고 힘을 모아야 승리 가능성이 높기 때문에 선거는 통합하거나 단일후보로 만든 당이 늘 승리하는 그런 경향이 많다"고 밝혔다.

안 대표가 서울시장 출마에 부정적 입장을 내놓은 데 대해서는 "안 대표 측에서 서울시장에 뜻이 있다든가 하는 이야기가 나오는 순간에 그것이 성사되지 않으면 정치적 데미지가 있다"며 "확실히 반(反)민주당 측 단일후보가 될 수 있다는 가능성이 높으면 움직일 것이라고 본다"고 예측했다.

앞서 안 대표는 언론 인터뷰에서 여러 차례 서울시장 선거에 출마할 의사가 없다고 밝혔다. 그는 지난달 22일 서울 여의도 국민일보 빌딩에서 열린 제55회 전국여성대회 축사 이후 기자들과 만나 최근 다시 불거진 서울시장 출마설에 대해 "서울시장에 생각 없다고 말씀드렸다"고 일축했다.

