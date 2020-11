캐롯, 990운전자보험 '업그레이드 플랜' 출시…스쿨존 보장 강화

월 4870원으로 스쿨존 벌금, 후유장해 등 각종 보장 범위 확대

[아시아경제 오현길 기자]디지털 손해보험사 캐롯손해보험은 ‘캐롯 990운전자보험 업그레이드 플랜’을 출시했다고 5일 밝혔다.

업그레이드 플랜(4870원)은 기존 기본 플랜(990원)에서 추가금액을 더해 보장내용을 보완한 것으로, 기존 운전자보험보다 스쿨존 벌금 등에 대한 각종 보장 내용을 강화한 것이 특징이다.

특히, 교통상해사망후유장해의 경우에는 3000만원에서 1억원으로, 자동차사고 변호사선임비용은 500만원에서 2000만원으로 보장 금액이 증대됐다. 자동차사고대인벌금도 어린이 보호구역(스쿨존) 내 교통사고에 대한 처벌이 강화된 점을 고려해 기존 2000만원에서 3000만원으로 보장 범위를 넓혔다.

특히, 예기치 못한 교통사고로 후유장해가 발생하는 것을 대비해 기본보장(교통상해사망후유장해), 신주말상해사망후유장해, 교통상해 소득보상금 등 3개 담보에서 장해 지급률에 따라 최대 2억 1천만원까지 보장 되도록 했다. 주말에 운행이 많은 운전자들의 보장 범위를 강화하기 위해 금요일 오후 12시부터 토요일, 법정 공휴일 또는 근로자의 날 동안 교통사고 발생시 사망보험금, 후유장해보험금 등을 7000만원 한도 내에서 보장하는 항목도 여기에 포함된다.

이밖에 자동차사고성형치료비 100만원, 골절진단비, 깁스치료비, 수술비의 경우 각각 20만원씩 보장, 더욱 다양한 보장 내용을 원하는 고객들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 했다.

캐롯 관계자는 “캐롯 990운전자보험의 기본, 업그레이드 등 모든 플랜은 운전자에게 꼭 필요한 주요 담보만 골라 저렴한 보험료로 안정된 보장혜택을 누릴 수 있게 한 것이 특징”이라며 “이번 플랜은 고객의 추가적인 니즈를 반영해 고객 선택 범위를 넓힌 만큼 고객 입장에서 가장 합리적인 상품으로 한층 강화된 보장혜택을 누릴 수 있기를 바란다”고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr