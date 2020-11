건강 지키고 마음도 지키는 ‘혼자 걷기’ 어때요?

종로구, 30일까지 '건강튼튼! 마음튼튼! 나 혼자 걷기' 사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(김영종 구청장)는 30일까지 건강걷기 동아리 활성화를 위해 '건강튼튼! 마음튼튼! 나 혼자 걷기' 사업을 추진한다.

‘나 혼자 걷기’ 사업은 올해 여름, 총 4회에 걸쳐 진행된 주민 건강걷기 동아리 간담회에서 코로나19 상황에 발맞춰 주민들이 심신 건강을 챙길 수 있도록 지원하고자 모색한 사업이다.

대상은 종로구 내 건강걷기 동아리 회원 410명이다.

참여 방법은 ‘종로구 걷기 동아리’ 네이버 카페에 실명으로 회원가입 후 건강산책로 지도를 활용해 걷기 활동을 실천하거나 새로운 건강산책로를 발굴하고 동아리 카페에 산책로 활동사진 최소 2장을 포함해 게시글을 작성하면 된다.

현재 건강걷기 동아리 회원은 아니지만 ‘나 혼자 걷기’에 참여를 원한다면 지역 거주 주민은 구청 홈페이지에서 온라인으로 회원 가입하거나 거주지 해당 동주민센터 혹은 보건소 건강증진과를 통해 가입 후 참여할 수 있다.

종로구는 회원들의 참여 활성화를 위해 우수 참가자 선착순 100명에게 1만원 상당의 모바일 음료 쿠폰이 지급할 계획이다.

‘나 혼자 걷기’와 관련해 자세한 사항은 구청 홈페이지를 참고하거나 종로구 건강도시과로 문의하면 된다.

김영종 구청장은 “코로나 19 장기화로 동아리 단체 활동에 어려움을 겪고 있는 가운데 누구나 손쉽게 실천 가능한 걷기 활동 사업을 선보이게 됐다. 주민들이 걷기 운동에 참여해 신체적, 정신적 건강을 지킬 수 있는 다양한 방안을 강구하겠다”고 말했다.

