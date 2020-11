LG화학 오창공장서 코로나19 확진자 발생…공장 일시 폐쇄

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 656,000 2020.11.05 08:30 장시작전(20분지연) 관련기사 LG화학, 세계 최대 바이오 디젤 기업 '네스테'와 MOU 체결LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.46%주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人 close 청주 오창공장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 생산시설을 일시 폐쇄했다.

5일 LG화학에 따르면 오창공장 광학1동에서 근무하는 직원 1명이 전날 오후 10시 양성 판정을 받아 청주의료원으로 이송됐다. A씨는 지난달 27일부터 오한과 콧물 증세를 보이자 검체 검사를 받았다.

LG화학은 "해당 직원은 디스플레이소재(편광판) 생산라인 근무자로 정확한 감염 경위는 현재 조사 중이다"라며 "해당 직원이 이동한 동선 및 해당 생산라인에 대한 폐쇄와 방역작업을 실시했다"고 밝혔다.

이어 "해당 직원과 접촉한 사람들을 파악하여 자가격리 및 확진검사를 진행하고 있다"며 "LG화학은 방역당국과 협력해 추가감염을 막기위한 방역 및 공장 가동에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

