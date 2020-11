울진군, 울진읍 지역사회보장協 집수리 봉사…"취약계층 맞춤형 지원"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 울진읍 지역사회보장협의체 재능나눔봉사단 주관으로 지난 10월 30일과 3일에 저소득 취약 가정을 찾아 집수리 봉사를 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 행사에는 울진읍 주민자치위원회, 의용소방대, 여성의용소방대, 울진지역사회보장협의체 회원들이 참여했다. 봉사 회원들은 누수로 인한 낡은 도배와 장판을 교체하고, 노후 보일러실을 다시 설치하는 정성을 보였다.

울진읍 지역사회보장협의체에서는 매년 집수리 봉사, 독거노인 건강용품지원, 난방유지원 등 복지사각지대를 발굴해 대상자에게 맞춤형 복지서비스를 제공하고 있다는 게 울진군의 설명이다.

박금용 울진읍장은 "바쁜 가운데 재능 나눔 집수리 봉사를 추진해주신 주민자치위원회와 소방대 회원들에게 감사의 마음을 전한다"며 "주변에 도움이 필요한 취약가구가 희망을 가지고 건강하게 살아갈 수 있도록 계속적인 관심을 부탁드린다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr