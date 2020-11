9월 경상흑자 2년만 최대…100억달러 돌파 (상보)

1~9월 누적 경상수지, 전년동기대비 증가 전환

연간 전망치 무난하게 달성할 듯

[아시아경제 김은별 기자] 9월 수출이 증가세로 돌아서면서 9월 경상수지가 2년만에 100억달러를 웃돌았다. 5개월 연속 흑자를 낸 것으로, 9월의 경우 수출 증가폭이 수입보다 커 '불황형 흑자' 논란에서도 벗어나게 됐다.

5일 한국은행이 발표한 '2020년 9월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 9월 경상수지는 102억1000만달러 흑자를 기록했다. 지난 4월 적자를 냈던 경상수지는 5월부터 5개월 연속 흑자 행진을 이어가고 있다. 9월 경상수지는 2018년 9월(112억4000만달러) 이후 2년만에 100억달러도 웃돌았다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이전보다도 흑자 폭이 컸던 셈이다.

1~9월 누적 경상수지는 434억달러로, 전년동기대비 증가 전환했다. 10월 수출이 다시 줄었다는 점을 감안하더라도 한은의 연간 경상수지 전망치인 540억달러는 무난히 달성할 것으로 전망된다.

9월 수출은 498억5000만달러로, 2월 이후 7개월 만에 전년동월비 증가 전환했다. 반도체, 화공품, 승용차 등을 중심으로 수출이 늘었다. 박동준 한은 경제통계국 국제수지팀장은 "반도체 가격은 떨어졌지만 물량이 만회를 하면서 반도체 수출이 전년동기대비 10% 넘게 늘어났다"며 "10월에 추석이 있었던 것을 감안한다 하더라도 작년과 비교하면 완연한 회복세를 보이는 모습"이라고 전했다.

수입도 378억3000만달러로 전년동월대비 1.0% 늘어나 증가 전환했다. 에너지류 가격 약세에도 불구하고, 반도체 제조용장비 및 승용차 등을 중심으로 자본재, 소비재가 증가했다. 이에 따라 상품수지는 120억2000만달러로 전년동월비 흑자폭이 33억2000만달러 확대됐다.

서비스수지는 20억4000만달러 적자를 기록해 적자폭이 전년동월(-22억6000만달러)보다 2억2000만달러 줄었다. 코로나19 사태에 해외출국자가 급감한 것이 서비스수지 적자를 줄이는 요인으로 작용하고 있다. 해상 및 항공화물운송수입이 증가한 것도 서비스수지 적자폭을 줄인 요인이다.

본원소득수지는 6억1000만달러 흑자로 전년동월대비 흑자폭이 9억3000만달러 줄었다. 해외직접투자법인으로부터의 배당수입이 줄고, 외국인직접투자법인의 배당지급이 늘어난 영향이다.

한편 내국인들의 해외주식투자는 계속 이어졌다. 9월 내국인 해외주식투자는 22억8000만달러로 2016년 3월 이후 55개월 연속 증가했다. 채권까지 포함한 내국인 해외증권투자는 30억2000만달러로 6개월 연속 증가했다.

외국인들의 국내 주식투자는 2개월 연속 감소(-22억9000만달러)했다. 외국인들의 국내 채권투자는 38억3000만달러로 올해 1월 이후 9개월 연속 증가했다.

