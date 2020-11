LG전자, 첫 5G 중저가 폰 'LG K92' 북미 출시

중저가에 프리미엄 사양 'K92'로 북미 5G 시장 공략

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 첫 5G 중저가 스마트폰 'K92 5G'를 6일(현지시간) 북미 시장에 선보인다.

LG전자는 북미에서 5G 서비스가 본격 확대됨에 따라 V60 씽큐, 벨벳, 윙 등 실속형부터 프리미엄까지 다양한 가격대의 5G 스마트폰을 북미 시장에 출시해왔다.

LG전자는 북미 이용자들이 5G 서비스를 실제로 체감할 수 있도록 실속형 출고가에 프리미엄급 성능을 갖춘 LG K92 5G를 앞세워 북미 5G 시장을 적극 공략한다.

LG K92 5G는 출고가 400달러 이하 실속형임에도 램 6GB, 저장용량 128GB로 비슷한 가격대 보다 사양이 높다. 후면에는 쿼드 카메라(메인 6400만·초광각 500·심도 200만·접사 200만 화소)를, 전면에는 1600만 화소 카메라를 탑재했다.

동영상 멀키미디어 콘텐츠를 활용, 편집할 수 있는 기능도 더했다. 보이스 아웃포커스, ASMR 레코딩, 타임랩스 컨트롤 등을 사용하면 동영상을 쉽게 찍고 간편하게 편집할 수 있다.

LG K92 5G는 영상 몰입감을 높이기 위해 20대 9 화면비를 적용하고 6.67형 대화면 펀치홀 디스플레이를 탑재했다. 재생 중인 콘텐츠를 자동으로 분석해 최적의 오디오 음질을 맞춰주는 인공지능 사운드를 지원한다. LG K92는 저온과 고온, 습도, 진동, 낙하 등을 테스트하는 미국 국방부 군사표준규격인 ‘밀리터리 스펙’을 통과해 내구성이 뛰어나다.

정수헌 LG전자 MC해외영업그룹 부사장은 "본격적인 5G 시대를 맞아 실속형부터 프리미엄 제품까지 다양한 제품을 지속 출시해 고객 선택 폭을 넓힐 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr