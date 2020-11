에넥스, 소스라이브 앱서 인기 주방·붙박이장·식탁 판매

[아시아경제 김종화 기자]종합 가구 기업 ㈜에넥스는 라이브 방송을 통해 에넥스의 인기 주방, 붙박이장, 식탁 제품을 선보인다고 밝혔다. 쇼호스트는 장새별 아나운서와 에넥스 직원이 실시간으로 소비자들과 소통하며 제품의 특징을 생생하게 설명할 계획이다. 라이브 방송은 5일 저녁 8시부터 약 1시간 동안 소스라이브 앱을 통해 시청 가능하다.

라이브 방송에서 소개될 제품은 총 5종으로 'EK7프렌치', 'EW7프렌치'와 식탁 3종이다. EK7프렌치는 키친팔레트 시리즈 중 인기 있는 제품으로 현대적인 디자인과 전통적인 스타일을 겸비한 '네오클래식' 무드를 느낄 수 있는 주방이다. EW7프렌치는 정교한 프레임이 돋보이는 붙박이장으로 모던하면서도 로맨틱한 방 분위기를 연출할 수 있다.

함께 소개되는 'ET페블스톤 대리석 홈바 식탁'은 아일랜드 형태의 디자인으로 제작해 '홈파티 다이닝', '홈카페'를 연출하기에 제격이다. 빌트인 슬라이딩 콘센트(무선충전, 2구 콘센트, USB 포트)를 적용할 수 있어 요리 하면서 소형 가전은 물론 스마트폰도 쉽게 충전 가능하다.

제품별로 다양한 혜택을 마련했다. 라이브 방송 중 EK7 프렌치 제품을 구매할 경우 추가 5% 할인과 상부 유리장 업그레이드, EW7 프렌치는 추가 3% 할인이 적용된다. 이 외에도 주방, 붙박이장을 구매한 모든 고객에겐 에넥스몰 5만 포인트 지급, 베개 증정, 철거 무상 등 풍성한 혜택을 제공한다.

라이브 방송 중 ET페블스톤 대리석 홈바 식탁 외 식탁 2종 제품을 구매한 고객들은 다용도 접이식 카트와 5% 에넥스몰 적립금 페이백 등 알찬 혜택을 받아볼 수 있다.

에넥스 관계자는 "코로나로 대면접촉이 어려워지는 상황에서 소비자와의 접점을 넓히고 제품에 대한 양질의 정보를 제공하고자 라이브 방송을 준비했다"며 "라이브 방송 당일엔 ‘즉석 댓글’ 이벤트를 통해 사은품을 제공할 계획이니 많은 참여 부탁드린다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr