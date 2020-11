서울시-코오롱 등 민관협력으로 만든 '도선어린이공원' 놀이터 개장

놀이터 조성 전 과정에 아이들·지역주민 의견·아이디어 반영

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 ㈜코오롱, 세이브더칠드런, 성동구와 함께 '민관협력 창의어린이놀이터 사업'으로 추진한 성동구 도선어린이공원 놀이터를 새롭게 단장해 개장했다고 5일 밝혔다.

민관협력 창의어린이놀이터 사업은 코오롱에서 2016년부터 5년째 사업비 전액을 후원하고 있으며, 세이브더칠드런과 파트너십으로 디자인·설계·시공 등 전사적 재능기부 활동을 펼치고 있다. 현재까지 강서구 다운어린이공원, 노원구 마들체육공원 등 총 5곳의 노후 놀이터를 창의어린이놀이터로 개선했다.

세이브더칠드런은 또 주민협의체 '놀세이버'를 구성, 사업 전과정을 주민과 함께 실행하고 아동의 놀 권리에 대한 인식개선 활동도 지원하고 있다.

이번 사업은 시민 공모를 거쳐 시민들이 원하는 곳을 대상지로 선정했으며, 놀세이버를 통해 디자인워크숍을 여는 등 놀이터 조성 전 과정에 아이들과 지역주민의 의견이 반영됐다고 서울시는 설명했다.

최윤종 서울시 푸른도시국장은 "아동의 놀 권리를 지켜주는 기업과 단체에 감사를 드린다"며 "코로나19로 바깥놀이가 위축되지 않도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 말했다.

