[아시아경제 구은모 기자] 한국거래소는 코스닥시장위원회를 개최해 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일코오롱티슈진, 상장적격심사 사유에 전 경영진 배임 추가[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close 에 대한 상장폐지를 심의·의결했다고 4일 공시했다. 코오롱티슈진은 상장폐지 통지를 받은 날로부터 7일(영업일 기준) 이내에 이의신청을 할 수 있다. 거래소는 이의신청이 없는 경우 상장폐지 절차를 진행할 예정이다.

