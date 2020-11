“광주 광산구 첨단1·2동 북구 편입 결사 반대한다”

민주당 지역위 성명서 발표…자치구간 경계조정 비판

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시 광산구갑·을지역위원회가 ‘광산구 첨단 1·2동 북구 편입’ 반대를 공식화 했다.

4일 이용빈·민형배 국회의원에 따르면 이날 광산구 첨단1·2동 자치구간 경계조정 비상대책위원회와 민주당 광산구갑·을지역위가 ‘주민 동의 없는 광산구 첨단1·2동의 북구 편입을 결사반대한다’는 공동성명서를 발표했다.

이들은 성명서를 통해 “광주시가 지난 2018년 북구와 광산구 주민들의 반발로 무산된 바 있는 경계조정안을 연말로 시한까지 정해놓고 밀어붙이고 있다”며 “2017년 인구를 기준으로 마련된 조정안들은 한치 앞도 못 보는 근시안적 조정안이며, 원칙도 기준도 없는 땜질식 졸속안이고 지역 현실을 반영하지 못한 구색맞추기식 안이다”고 비판했다.

또 “일부에서는 중폭조정안을 가장 합리적이라고 호도하지만, 중폭조정안은 인구가 가장 많은 북구는 그대로 유지하고 광산구를 축소하는 졸속안일 뿐이다”며 “구색맞추기식 졸속개편안인 대·중폭조정안에 결코 동의할 수 없다”고 강조했다.

이들은 장기적이고 근본적인 경계조정안을 마련할 것을 촉구하며 주민의 뜻을 충분히 묻는 공론화를 전제로 내세웠다.

굳이 경계조정이 필요하다면 갈등을 최소화하는 ‘소폭개정안’에 찬성하고 첨단1·2·3지구를 묶어 ‘(가칭)첨단구’ 신설 방안을 새로운 대안으로 검토할 수 있다는 입장이다.

한편 이날 공동성명에는 ‘첨단1·2동 자치구간 경계조정 비상대책위원회’와 광산구갑·을 국회의원을 비롯해 민주당 광산구 시구의원들이 참여했다.

