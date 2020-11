"1분 이내 심사완료"…KB국민카드, '카드 심사·발급 자동화 시스템' 가동

'심사 상담 톡'의 채팅 기능 개선

본인 인증 방식 다양화

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 카드발급 심사시간을 대폭 단축한 '카드 심사?발급 자동화 시스템'을 본격 가동한다고 4일 밝혔다. 비대면 채널을 통한 발급 확대 등 카드 발급 트렌드 변화와 온택트(Ontact)시대에 최적화된 시스템이다.

이 시스템은 심사 직원에 의해 수작업 처리됐던 업무를 사전에 정의된 요건에 따라 심사 프로세스가 진행되도록 자동화 한 것이다. 고객의 카드 발급 편의성은 물론 심사 업무의 신속성과 효율성을 높인 것이 특징이다.

1년 간의 개발 작업을 통해 완성한 자동화 시스템은 ▲심사 상담 자동화 ▲심사 데이터 입력·처리 지능화 ▲심사 시스템 정교화 ▲심사 프로세스 간소화 등 4개 부문에 중점을 뒀다.

우선 심사 상담 자동화를 위해 지난해 업계 최초로 선 보인 채팅 방식의 '심사 상담 톡(Talk)'을 고객들이 친숙한 카카오톡 기반으로 개선하고 다양한 비대면 본인 확인 방식을 추가했다. 카드 발급을 위한 신청 정보 입력과 수정도 채팅 환경에서 간편하게 처리할 수 있도록 해 고객 편의성도 높였다.

심사 데이터 입력·처리 지능화의 경우 KB증권, KB손해보험 등 KB금융그룹 주요 계열사의 거래 실적 정보와 신용평가사(CB)가 제공하는 부동산 정보, 재직 기업체 정보 등 외부기관 데이터를 추가로 활용해 기존에 심사 직원이 담당했던 발급 자격과 소득 기준 심사가 시스템에 의해 신속하고 효율적으로 진행되도록 했다.

심사 시스템 정교화 측면에서는 여러 시스템으로 분산 운영됐던 심사 시스템을 심사 전략 시스템으로 통합해 ▲본인 인증 ▲신청서 검증 ▲가처분소득 산정 ▲부정발급 검증 등의 업무가 보다 유기적이고 정교하게 진행될 수 있도록 했다.

심사 프로세스 간소화와 관련해 기존 심사 직원이 수기 처리했던 업무 영역을 자동화하고 업무 흐름을 개편해 비대면 카드 발급 신청 접수에서부터 발급 완료까지 거치는 업무 단계를 8단계에서 4단계로 단축했다.

KB국민카드 관계자는 "비대면 채널을 통한 신청의 대부분이 1분 이내에 심사가 완료되는 등 카드 발급 심사에 소요되는 시간이 기존 대비 크게 단축된 것으로 나타났다"며 "지속적인 성능 개선을 통해 향후 대면 채널 신청에 대해서도 자동화 시스템을 단계적으로 도입하는 등 '카드 심사·발급 자동화 시스템'을 모든 모집 채널로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr