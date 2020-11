KB증권, '나의 투자부캐 연금만들기' 이벤트 실시

[아시아경제 오주연 기자] KB증권은 다음달 31일까지 연말정산 세액공제 혜택을 누리며 노후까지 준비할 수 있는 연금저축 및 IRP계좌에 대해 비대면 고객 대상 '나의 투자부캐 연금만들기' 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.

연금 상품은 많은 금융사에서 가입 할 수 있지만 운용 결과에 따라 노후가 달라질 수 있어 원금지급형, 수익추구형 등 다양한 상품을 보유하고 ETF 거래가 가능해 주도적으로 연금을 운용할 수 있는 KB증권의 연금 서비스를 경험 할 수 있도록 하기 위해 이벤트가 준비됐다.

'나의 투자부캐 연금만들기'는 최근 싹쓰리나 환불원정대를 통해 많이 알려진 부캐 만들기 트랜드를 반영해 증권사 하면 떠오르는 주식투자계좌가 본래의 캐릭터인 본캐계좌라면, 세액공제와 노후 준비를 챙길 수 있는 연금계좌를 부캐계좌로 만들자는 컨셉의 이벤트다.

연금저축 및 IRP계좌의 비대면 계좌 개설과 이벤트 신청만으로도 100% 커피 기프티콘을 지급하는 등 푸짐한 혜택을 제공한다.

KB증권은 연금저축/IRP계좌 최초 신규 비대면 개설 고객을 대상으로 스타벅스 기프티콘 1장을 지급하고 신규 개설된 계좌에 10만원이상 입금 시 추가 기프티콘을 1장 더 지급한다.

두번째는 연금저축/IRP계좌 최초 신규 및 기존 비대면 개설 고객을 대상으로 계좌 입금 및 타 금융사 연금 자산 이체 시 합산 금액 순증 500만원 이상 1000만원 미만 고객에게는 1만원, 1000만원 이상 고객에게는 2만원 상당의 신세계 상품권을 지급한다.

세번째는 연금저축 계좌 최초 신규 및 기존 비대면 개설 고객을 대상으로 계좌 입금 및 타 금융사 연금 자산 이체 금액 100만원 이상 시 100만원당 추첨권 1장을 지급하고 당첨된 고객에게는 100만원 상당의 신세계 모바일 상품권(1명), 애플 에어팟 프로(2명), 스타벅스 기프티콘(50명) 등 푸짐한 경품을 지급한다.

마지막으로 연금부캐계좌 네이밍 짓기에 참여한 고객에게도 추첨을 통해 스타벅스 기프티콘(100명)을 제공한다.

박정림 KB증권 사장은 "이번 이벤트는 연금 상품을 아직 준비하지 못했거나 타 금융사에 보유 중인 연금 상품의 수익률이 낮아 고민하는 고객들에게 ETF거래가 가능하고 다양한 금융상품으로 수익률을 제고할 수 있는 증권사의 연금을 경험 할 수 있는 좋은 기회를 제공할 것으로 기대된다"면서 "앞으로도 고객의 풍요로운 노후를 함께 준비하는 동반자로서 고객의 니즈를 충족시킬 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

이벤트 신청 등 상세한 사항은 KB증권 홈페이지를 참조하거나 Prime센터로 문의하면 된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr