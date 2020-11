SK하이닉스, 3분기 영업익 1조3000억원…분기 연속 1조원 돌파(상보)

[아시아경제 이동우 기자] SK하이닉스가 3분기 영업이익 1조2997억원을 기록하며 전 분기에 이어 연속 영업이익 1조원 이상을 달성했다.

SK하이닉스는 연결 기준 올 3분기 영업이익이 1조2997억원으로 전년 동기 대비 175% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 4일 공시했다. 같은 기간 매출은 8조1288억원으로 전년 동기 보다 18.9% 증가했다. 순이익은 1조779억원으로 117.5% 늘었다.

다만, 데이터센터향 서버 D램과 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 약세로 메모리 시장의 가격 하락으로 전 분기 대비 매출과 영업이익은 각각 6%, 33% 줄었다.

메모리 가격 하락에도 불구하고 미국의 화웨이 제재에 따른 긴급주문 효과로 이를 상쇄했다. D램은 모바일과 그래픽 신규 수요에 힘입어 지난 분기 대비 출하량은 4%, 낸드플래시는 모바일향 제품과 신규 게임콘솔향 SSD 판매 확대로 지난 분기 대비 출하량 9% 증가했다.

SK하이닉스는 4분기에도 모바일 시장의 계절적 수요 강세가 이어지는 가운데 PC향 수요도 꾸준할 것으로 전망했다.

D램은 10나노급 2세대(1Y) LPDDR5의 판매를 확대하는 등 모바일 수요 대응에 집중하는 한편, 고용량 낸드플래시와 결합한 uMCP 시장을 확대해 나갈 계획이다. 또한 64GB 이상 고용량 서버향 제품 판매 비중을 높이고 HBM 제품 판매를 극대화하는 등 품질 경쟁력을 기반으로 서버 D램 시장 내에서 입지를 강화해 나간다는 방침이다.

낸드플래시도 안정적인 모바일 수요에 적극 대응하는 동시에, 3분기에 본격적으로 판매하기 시작한 128단 기반 제품 비중을 확대해 수익성을 개선할 계획이다.

이석희 SK하이닉스 대표이사(사장)는 “SSD 기술력과 제품 포트폴리오의 신속한 확보를 위해 인텔의 낸드 사업 부문을 인수, D램과 낸드플래시 간 균형 잡힌 사업구조를 갖출 계획”이라고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr